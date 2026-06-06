CdM 2026 : énorme coup dur pour la Jordanie

Dans le groupe de l’Argentine, de l’Algérie et de l’Autriche, la Jordanie aura fort à faire pour la première Coupe du Monde de son histoire. Sous les ordres du coach marocain Jamal Sellami, les coéquipiers de Moussa Al-Tamari n’auront rien à perdre et pourraient bien donner du fil à retordre à leurs adversaires. Mais ils devront encore faire sans l’une de leur vedette.

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Déjà privé de l’attaquant Yazan al-Naimat, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la Coupe arabe en décembre dernier, la Jordanie devra aussi faire sans Ibrahim Sabra. L’attaquant de 20 ans qui évolue en Croatie au Lokomotiv Zagreb (en prêt de Bursaspor) s’est rompu les ligaments de la cheville gauche lors d’un entraînement, comme l’a annoncé la fédération jordanienne. Il est forfait pour le Mondial. Un coup dur pour la Jordanie.