Leeds United présente son nouveau maillot domicile avec adidas

Après une superbe saison où Marcelo Bielsa et ses hommes ont impressionné les amoureux du beau jeu en tenant tête aux cadors du football anglais alors qu'ils venaient tout juste de monter en Premier League, adidas profite de la pré-saison et des matchs amicaux à venir pour révéler le nouveau maillot qui sera porté à Elland Road durant la campagne 2021-2022.

À l'occasion de sa promotion en première division, le club de Leeds a abandonné son équipementier Kappa afin de signer un nouveau contrat avec adidas, véritable géant du marché. Pour sa première saison en tant que partenaire technique du club fondé en 1919, la marque aux trois bandes a fait dans l'efficacité en ne prenant aucun risque sur la tunique principale qui respectait totalement l'ADN du club. Au vu des retours positifs, la marque allemande a décidé d'adopter la même stratégie pour le prochain exercice en imaginant un maillot classique aux couleurs traditionnelles pour Patrick Bamford et ses coéquipiers.

Dans la plus pure tradition du club finaliste de la C1 en 1975, c'est une base blanche qui recouvre la tunique principale qui se veut très sobre sans la moindre trace de motifs. Alors que le bleu accompagnait assez largement le blanc la saison passée, c'est cette fois un mélange de jaune et de bleu marine qui a été choisi par adidas pour recouvrir les détails de la tenue.

Les trois bandes adidas sur les épaules et le blason du club se présentent ainsi en jaune alors que le logo de l'équipementier allemand et le sponsor maillot amènent une touche de bleu marine. La combinaison de ces deux couleurs avec le blanc a notamment fait le bonheur des supporters de la ville dans les plus belles années du club. On notera également la présence d'un col boutonné qui apportera un côté vintage à cette enthousiasmante équipe de Leeds emmenée par El Loco.