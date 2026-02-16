Girona - FC Barcelone : les compositions officielles
Ce lundi, se déroule la 24e journée de la Liga 2025/2026 avec un derby catalan entre Girona et le FC Barcelone. À domicile, les Blanquivermells s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Paulo Gazzaniga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis et Daley Blind. Ivan Martin et Axel Witsel composent l’entrejeu avec Thomas Lemar un cran plus haut. En pointe, Vladyslav Vanat est soutenu par Viktor Tsygankov et Bryan Gil.
De leur côté, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Gerard Martin. Le milieu de terrain est assuré par Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermin Lopez. Devant, Ferran Torres est soutenu par Lamine Yamal et Raphinha.
Les compositions
Girona : Gazzaniga - Rincon, Martinez, Reis, Blind - Martin, Witsel - Tsygankov, Lemar, Gil - Vanat
FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Martin - Fermin, De Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Raphinha
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer