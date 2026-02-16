Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Girona - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Girona 0-0 Barcelone

Ce lundi, se déroule la 24e journée de la Liga 2025/2026 avec un derby catalan entre Girona et le FC Barcelone. À domicile, les Blanquivermells s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Paulo Gazzaniga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis et Daley Blind. Ivan Martin et Axel Witsel composent l’entrejeu avec Thomas Lemar un cran plus haut. En pointe, Vladyslav Vanat est soutenu par Viktor Tsygankov et Bryan Gil.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Gerard Martin. Le milieu de terrain est assuré par Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermin Lopez. Devant, Ferran Torres est soutenu par Lamine Yamal et Raphinha.

Les compositions

Girona : Gazzaniga - Rincon, Martinez, Reis, Blind - Martin, Witsel - Tsygankov, Lemar, Gil - Vanat

La suite après cette publicité

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Martin - Fermin, De Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Raphinha

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier