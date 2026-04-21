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Ligue 1

PSG : le point médical avant la réception de Nantes

Par Kevin Massampu
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp
PSG Nantes
betclic
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Quelques jours seulement après sa défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-2), le Paris Saint-Germain va corriger le tir ce mercredi face à Nantes, dans le cadre d’un match reporté de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne disputera pas Vitinha, sorti sur blessure dimanche soir face aux Gones suite à une inflammation du talon droit. Le Portugais devrait également manquer la rencontre de ce samedi sur la pelouse d’Angers.

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Absent du match face à Lyon, Nuno Mendes continue son travail de reprise et manquera aussi à l’appel, tout comme Quentin Ndjantou, blessé de longue date. « Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. Nuno Mendes poursuit son travail de reprise. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins », vient de communiquer le PSG dans son point médical.

Pub. le - MAJ le
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