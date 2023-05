TFC : Rasmus Nicolaisen aurait emprunté 100 000€ à ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Le TFC est actuellement ballotté entre les polémiques. Après celle liée à la journée de lutte contre l’homophobie le week-end dernier en Ligue 1, puis la présumée altercation entre Zakaria Aboukhlal et une élue toulousaine révélée dans la foulée par RMC, voilà le club haut-garonnais embarqué dans un nouveau dossier épineux.

Ce jeudi, le journal L’Équipe évoque des tensions dans le vestiaire toulousain, liées à des dettes non-remboursées par Rasmus Nicolaisen. Si le média les Violets faisait déjà état de sommes d’argents empruntées par le Danois, adepte de jeux en ligne, à plusieurs de ses coéquipiers, le quotidien précise que le total se chiffrait à 100 000€. Le défenseur de 26 ans devrait notamment 50 000€ à Ada Onaiwu, mais aussi 10 000€ à Veljko Birmancevic et Rafael Ratao. Des créances qui tardent à être remboursées et qui auraient notamment poussé Brecht Dejaegere et Branco van den Boomen à manifester leur agacement auprès de leur président Damien Comolli mi-avril.

À lire

TFC : Zakaria Aboukhlal veut porter plainte pour diffamation !