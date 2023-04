Liga : le Real Valladolid et Majorque se neutralisent dans un match spectaculaire

Bataille pour le maintien en ce début d’après-midi en Liga. Le Real Valladolid (16e) recevait Majorque (12e) pour le compte de la 28e journée du championnat espagnol. Après un début de rencontre équilibré, les Blanquivioletas prenaient l’avantage à la demi-heure de jeu après une fantastique reprise de volée de Kike Perez (1-0, 33e). Avec ce but, les locaux viraient en tête à la mi-temps.

Mais au retour des vestiaires, les Bermellones réagissaient bien et égalisaient grâce à une tête de Vedat Muriqi, mal repoussé par Jordi Masip (1-1, 53e). Une égalisation qui allait donner confiance aux visiteurs qui, quelques minutes plus tard, doublaient la mise après un tir spontané de Manu Morlanes (1-2, 58e). Mais les hommes de Paulo Pezzolano ne sombraient pas et réussissaient à revenir au score par l’intermédiaire de Selim Smalah (2-2, 68e). Dans les dernières secondes du temps réglementaire, les coéquipiers de Gonzalo Plata reprenaient le dessus sur leur adversaire après un magnifique centre de Kenedy, repris de la tête par Monchu (3-2, 86e). Au bout du temps additionnel finalement, les Majorquins refaisaient une fois encore leur retard après un pénalty parfaitement transformé par Muriqi (3-3, 90e+4). Avec ce score de parité donc (3-3), le Real Valladolid gagne provisoirement une place au classement (15e), mais peut voir ses concurrents directs les dépasser. De son côté, Majorque reste au 12e rang et enchaîne un sixième match sans victoire.

