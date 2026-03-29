France-Colombie : les compositions probables

Ce dimanche soir, l’Equipe de France affronte la Colombie pour son deuxième et dernier match amical de cette trêve internationale. Les Bleus abordent ce rendez-vous avec le plein de confiance après leur prestation solide face au Brésil (2-1) jeudi dernier. Dans un match où l’équipe type était alignée, la France a fait preuve d’une grande maîtrise collective pour dompter les partenaires de Vinícius Júnior, et ce, malgré le carton rouge adressé à Dayot Upamecano en début de second acte.

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Un succès qui a permis de conforter les choix de Didier Deschamps malgré une fin de match plus enlevée. Changement d’ambiance ce dimanche à Landover. Face à la Colombie, Didier Deschamps a décidé d’ouvrir son banc et va donner sa chance à de nouveaux joueurs. Fidèle à sa volonté de tester la profondeur de son effectif lors de ces rassemblements amicaux, le sélectionneur va procéder à un large turn-over. L’objectif est clair : voir qui est capable d’apporter une plus-value au groupe France à quelques encablures du début de la Coupe du monde.

Onze changements chez les Bleus

Ainsi, le onze de départ devrait être radicalement transformé. Brice Samba prendrait place dans les cages derrière une défense inédite composée de Kalulu et Digne sur les ailes, entourant une charnière centrale Lacroix-Hernandez. Dans le cœur du jeu, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à N’Golo Kanté. Enfin, l’animation offensive sera menée par un trio de meneurs composé d’Akliouche, Cherki et Doué, chargés de soutenir Marcus Thuram, seul en pointe.

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De l’autre côté, la Colombie va sortir l’artillerie lourde. Après une défaite face à la Croatie (2-1) vendredi, les Sud-Américains entendent bien se relever. Ainsi, Nestor Lorenzo va titulariser Montero dans les buts. La défense devrait être composée de Munoz, Sanchez, Mosquera et Mojica. Au milieu, un double pivot Lerma-Rios sera en soutien de James Rodriguez. Enfin, l’attaque sera composée de Luis Diaz, Jhon Arias et Jhon Cordoba.