Équipe de France : on connaît la date de début de l’ère Zinédine Zidane

Ce n’est sûrement plus une question de semaines, mais bien de jours. Alors que Didier Deschamps dirigera ce soir face à l’Angleterre le 185e et dernier match de sa carrière à la tête des Bleus, l’annonce de la venue de Zinédine Zidane devrait tomber en fin de semaine prochaine. Comme le révèle le journal L’Équipe, sa prise de fonction devrait démarrer le 1er septembre.

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C’est la date indiquée sur les documents échangés entre les deux parties pour lancer les contrats de Zidane et son staff. L’ancien coach du Real Madrid devrait diriger ses quatre premières rencontres en l’espace de 10 jours dans le cadre de la Ligue des Nations. Pour rappel, les Bleus iront en Turquie le 25 septembre pour les débuts de Zidane, avant de se rendre en Belgique le 28. Zidane effectuera ensuite ses débuts à domicile… contre l’Italie (le 2 octobre au Stade de France), puis les Bleus retrouveront la Belgique le 5.