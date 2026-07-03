Le détail cruel qui élimine la Croatie face au Portugal, l’Espagne brise la malédiction

Une élimination cruelle

La cruauté est le maître-mot de la presse croate après l’élimination face au Portugal dans les ultimes instants (2-1) à l’image de 24 Sata qui parle d’un but accordé grâce au Wi-Fi qui crucifie la Croatie. En effet, l’arbitre a pu observer grâce à un capteur présent sur le ballon que le joueur croate a effleuré le ballon juste avant que son coéquipier, en position illicite sur l’action. Un détail cruel qui éteint les espoirs croates alors que la prolongation était toute proche.

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L’Espagne gagne enfin quand ça compte

On commence tout de suite ce tour de l’actualité en Espagne avec la Roja, auteur d’un récital face à l’Autriche comme le placarde Mundo Deportivo sur sa une. Un succès 3-0 des coéquipiers de Lamine Yamal, titulaire, pour se hisser en 1/8e de finale. Au moment d’aborder la phase à élimination directe, les hommes de Luis de la Fuente ont passé la vitesse supérieure, comme ne manque pas de le rappeler Mundo Deportivo, et montrent qu’il faudra compter sur eux dans ce Mondial. Et si la qualification de l’Espagne n’est guère une surprise au vu de son statut, les Espagnols brisent toutefois une malédiction qui durait depuis 16 ans et 4 éditions. En effet, comme le rappelle l’Équipe, l’Espagne, qui n’a au passage toujours pas encaissé de but dans ce Mondial, a tout simplement gagné son premier match à élimination directe dans un Mondial pour la première fois depuis 2010.

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La Suisse met fin à la carrière internationale de Mahrez

Enfin, dans l’autre match qui s’est terminé au petit matin, c’est la Suisse qui a pris le meilleur sur l’Algérie 2-0. Grâce à l’homme suisse de cette Coupe du Monde, auteur d’un numéro pour offrir le premier but à Breel Embolo, la Nati se qualifie et affrontera le vainqueur de Colombie-Ghana en 1/8e. Et ce Mondial est donc la fin de plusieurs grands noms du football. Outre Luka Modrić qui disputait son dernier match, Riyad Mahrez a également fait ses adieux à la sélection algérienne après la rencontre.