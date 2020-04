PSG : les cadres du Barça avertissent Neymar sur son comportement

Partira ? Partira pas ? Telle est l'éternelle question autour de Neymar (28 ans), dont la réponse ne sera connue que dans plusieurs mois alors même que le marché des transferts devrait ouvrir ses portes plus tard que prévu à cause de la pandémie de coronavirus qui bouleverse la planète football. Le numéro 10 du PSG, en fin de contrat en 2022, est annoncé avec insistance de retour au FC Barcelone, où il a évolué entre 2013 et 2017.

Mundo Deportivo révèle ce mardi que Neymar a récemment discuté avec les cadres du vestiaire du Barça et a, en cas de retour en Catalogne, accepté de faire son mea culpa par rapport à la façon dont il avait quitté les Blaugranas à l'été 2017. Le Brésilien a également dû faire la promesse de bien se comporter en échange de quoi les hommes de Quique Setién seraient de son côté, aussi bien devant la direction que devant les médias. Le quotidien catalan a rappelé que Neymar devra probablement accepter de réduire drastiquement ses émoluments s'il souhaite faire son retour au Camp Nou.