Le Portugal tourne la page Cristiano Ronaldo !

Malgré ces dernières années plus compliquées sur le terrain, Cristiano Ronaldo demeure une légende absolue pour le Portugal et un monument du football. Beaucoup moins tranchant qu’à son apogée, l’attaquant continue d’évoluer à un niveau intéressant en Arabie saoudite et trône toujours au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du football de sélection alors qu’il court après sa quête des 1000 buts en carrière. Avec le Portugal depuis près de 20 ans, il a incarné un titulaire inamovible aux yeux de tous ses anciens sélectionneurs, rendant sa présence sur le terrain incontournable lors de chaque grande échéance.

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L’arrivée cet été de Jorge Jesus pour prendre la succession de Roberto Martinez à la tête de la Seleção s’inscrivait dans cette continuité alors que les deux hommes sortaient d’une collaboration récente du côté d’Al-Nassr. En ce sens, Cristiano Ronaldo était d’ailleurs aligné d’entrée la semaine dernière face au Pays de Galles pour le premier match du nouveau technicien sur le banc portugais. Pourtant, hier, lors du déplacement en Norvège, la situation a pris une tournure inattendue. En effet, CR7 a été laissé sur le banc au profit d’un tandem composé de Gonçalo Ramos et João Félix. Pire encore, Cristiano Ronaldo n’est même pas entré en jeu.

Cristiano Ronaldo a pété un plomb après le match

Cette décision inédite a provoqué l’ire du capitaine portugais. Peu habitué à être mis de côté dans sa carrière, il s’est dirigé dans les vestiaires dès le coup de sifflet final alors que tous les autres remplaçants rejoignaient le centre du terrain pour saluer leurs coéquipiers et remercier les supporters. Un comportement jugé indigne d’un capitaine de sa stature et qui fait jaser au Portugal. Mais revenons sur les faits. Rester sur le banc du Portugal pendant 90 minutes est un événement rarissime dans la carrière du joueur. En effet, il ne s’agissait que de la troisième fois depuis ses débuts en 2003 qu’il passait un match entier de sa sélection sur le banc sans entrer en jeu. La dernière en compétition officielle remontait même à l’Euro 2008.

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En son absence, le duo composé de Gonçalo Ramos et João Félix, titularisé à la pointe de l’attaque, s’est illustré en inscrivant les deux buts de la victoire portugaise (2-1). Interrogé au micro de Sport TV, le sélectionneur du Portugal a assumé son choix : «je ne l’ai pas utilisé car j’estimais que le jeu m’influençait sur d’autres aspects. J’ai apporté des modifications pour garantir non seulement le résultat, mais aussi d’autres aspects du jeu collectif. Avant le match, je lui ai dit : «Tu ne seras pas titulaire, mais je te ferai entrer en cours de match.» Mais c’est le football, il impose des règles qui, dans ce cas précis, ne justifiaient pas de remplacer l’attaquant par un joueur comme Cris, sachant que nous avons un match contre le Danemark et que cela ne signifie pas qu’il ne sera pas le premier choix pour ce match. Pourquoi il n’a pas salué les supporters ? Je dois lui parler, mais je le connais bien. L’équipe nationale nous appartient à tous, et lui, en tant que capitaine… Je ne peux pas me prononcer sur ses intentions avant de lui avoir parlé.». Une déclaration cash qui tranche clairement avec la communication faite autour de Cristiano Ronaldo jusqu’ici avec le Portugal. Des faits qui relancent forcément le débat sur la place du quintuple Ballon d’Or : assiste-t-on à la fin d’une ère pour Cristiano Ronaldo avec sa sélection ?