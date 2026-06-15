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CdM 2026 : la séquence hilarante de Yan Diomande après la victoire ivoirienne

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Enner Valencia (Équateur) et Yan Diomandé (Côte d'Ivoire) @Maxppp
Côte d'Ivoire 1-0 Équateur

Les supporters ivoiriens ont pu aller se coucher avec le sourire. Dans cette belle affiche du groupe E, les Africains se sont imposés 1-0 face à l’Equateur, et ce grâce à un but d’Amad Diallo en toute fin de partie. Après la rencontre, Yan Diomande a été à l’origine d’une scène assez drôle en coulisses.

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A la fois agacé et amusé de devoir répondre aux sollicitations médiatiques, le joueur de Leipzig a notamment lancé un « j’ai déjà parlé 10 fois, c’est pas mon boulot de parler ! » devant les journalistes. Le tout, avec le sourire, mais nul doute qu’il aurait préféré être en train de célébrer avec ses partenaires !

Pub. le - MAJ le
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