CdM 2026 : la séquence hilarante de Yan Diomande après la victoire ivoirienne

Les supporters ivoiriens ont pu aller se coucher avec le sourire. Dans cette belle affiche du groupe E, les Africains se sont imposés 1-0 face à l’Equateur, et ce grâce à un but d’Amad Diallo en toute fin de partie. Après la rencontre, Yan Diomande a été à l’origine d’une scène assez drôle en coulisses.

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"𝗝'𝗔𝗜 𝗗𝗘́𝗝𝗔̀ 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘́ 𝟭𝟬 𝗙𝗢𝗜𝗦, 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘𝗥 !"



Yan Diomande veut juste jouer au ballon, il en a marre des micros 😭😭😭pic.twitter.com/FMOgrqBqkv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 15, 2026

A la fois agacé et amusé de devoir répondre aux sollicitations médiatiques, le joueur de Leipzig a notamment lancé un « j’ai déjà parlé 10 fois, c’est pas mon boulot de parler ! » devant les journalistes. Le tout, avec le sourire, mais nul doute qu’il aurait préféré être en train de célébrer avec ses partenaires !