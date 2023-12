Lens-Séville : les fans sévillans pourront aller au stade

La décision de Gérald Darmanin et des autorités françaises d’interdire le déplacement des supporters de Séville à Lens à 48h du coup d’envoi avait créé un véritable tollé. En Espagne, mais aussi en France, où les supporters du RC Lens se sont montrés solidaires des Sévillans. Finalement, ces derniers ont eu gain de cause et ils pourront se rendre à Bollaert pour ce duel où la troisième place du groupe est en jeu.

« Le Conseil d’Etat a suspendu les arrêtés ministériels et préfectoraux. Les supporters de Séville peuvent désormais se rendre à Lens et au stade », a indiqué l’Association Nationale des Supporters sur ses réseaux sociaux. Bonne nouvelle pour les Andalous donc !

