Manchester City règle l'avenir de Kevin de Bruyne

Manchester City ne fait pas toujours les bons choix sur le mercato. On pense bien sûr aux centaines de millions dépensés depuis plusieurs années pour dégoter des défenseurs centraux fiables. Mais le club mancunien ne s'était pas trompé en choisissant d'investir 75 M€ en 2015 sur Kevin De Bruyne, alors ailier à Wolfsbourg. Il est rare de voir un club anglais investir autant sur un garçon qui avait précédemment échoué en Premier League, du côté de Chelsea, époque José Mourinho. Félicitons donc les Citizens d'être passé outre ce constat.

Car aujourd'hui, Kevin de Bruyne est le maître à jouer de l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Son accélérateur, son visionnaire, son créateur. Auteur de 20 passes décisives la saison passée, égalant le record de Thierry Henry, le milieu international belge est devenu le vice-capitaine du club, derrière Fernandinho. De quoi le transcender encore plus pour sa sixième saison consécutive à l'Etihad Stadium.

L'aventure pourrait se poursuivre encore plus longtemps pour De Bruyne. Lié initialement jusqu'en 2023, le joueur de 29 ans est en discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Comme le rapporte The Times, les choses avancent bien et Manchester City souhaite le faire signer jusqu'en 2025, soit jusqu'aux 34 ans du Belge. Qui pourrait donc finir sa carrière chez les Skyblues, qui hésitent rarement à récompenser leurs meilleurs éléments.