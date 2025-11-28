Barça : un joueur de 11 ans signe avec Nike !

Il n’a que 11 ans, mais il a déjà réalisé quelque chose que des joueurs qui ont le double ou le triple de son âge rêveraient de faire. Effectivement, Destiny Kosiso Ejiofor, enfant des équipes de jeunes du FC Barcelone, a récemment signé un contrat de sponsoring avec le géant américain Nike, comme le révèlent divers médias comme Marca.

Attaquant qui a inscrit 145 buts la saison dernière dans le championnat de sa catégorie d’âge en Catalogne, il est déjà client d’un certain… Pini Zahavi, qui a ses entrées au Barça et qui est l’agent de certaines grosses stars du monde du foot. De quoi lui assurer un avenir à la Lamine Yamal ? Réponse dans quelques années.