Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la demi-finale France-Espagne est connu !

L’arbitre de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne est désormais connu : il s’agira du Salvadorien Iván Barton, désigné par la FIFA pour diriger le choc prévu mardi soir à Dallas. Une première pour lui à ce stade de la compétition, puisqu’il n’avait encore jamais arbitré au-delà des huitièmes de finale d’un Mondial. Il sera accompagné de ses assistants David Moran (Salvador) et Antonio Pupiro (Nicaragua).

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The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Barton connaît déjà cette Coupe du Monde, avec trois rencontres dirigées depuis le début du tournoi, dont une qui avait fait beaucoup parler. Lors de Turquie-Paraguay, il avait appliqué une nouvelle règle instaurée par la FIFA en expulsant Miguel Almirón, coupable d’avoir placé sa main devant sa bouche lors d’un échange tendu avec un adversaire. Une décision controversée mais conforme au nouveau règlement visant à lutter contre les insultes, les provocations et les comportements discriminatoires. L’arbitre salvadorien a également déjà croisé la route de l’équipe de France, lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, dans une rencontre largement perdue par les Bleus face au Japon (4-0).