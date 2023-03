AS Rome : le comportement de Georginio Wijnaldum agace les supporters romains

Alors que le derby romain entre l’AS Rome et la Lazio a tourné à l’avantage des Laziale ce dimanche, les supporters des Giallorossi cherchent un coupable après cette défaite particulièrement dure à avaler face au voisin mais surtout rival éternel. Et il se pourrait bien que Georginio Wijnaldum soit la cible idéale de ses propres supporters. Il faut dire que le joueur prêté par le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé une très bonne prestation face à la Lazio et il n’en fallait pas moins pour que certains supporters commencent à le critiquer ouvertement malgré son retour en forme ces dernières semaines. Mais l’international batave a encore un peu plus attisé la haine des supporters de l’AS Rome à cause d’une simple publication sur son compte Instagram.

En effet, le joueur prêté par le PSG a été critiqué après la rencontre par les supporters de la Roma pour un post sur Instagram. Georginio Wijnaldum a reçu de nombreuses critiques après avoir réagi à sa convocation avec les Pays-Bas en vue de la trêve internationale et des matchs de qualification pour l’Euro 2024. Le milieu de terrain de la Roma a publié un post sur Instagram le montrant souriant à son arrivée au camp d’entraînement des Oranje avec la légende suivante : «c’est super d’être de retour». Le sourire du Néerlandais n’a pas été particulièrement apprécié par ses propres supporters qui lui ont reproché sa mauvaise performance au lendemain d’une défaite dans un derby ô combien important pour eux.

