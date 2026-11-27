Le Real Madrid a officialisé ce vendredi la prolongation de Brahim Díaz pour cinq ans. Une marque de confiance envers l’international marocain, alors qu’il reste peu utilisé depuis le début de la saison avec seulement 248 minutes disputées, soit le 18e temps de jeu de l’effectif madrilène. Arrivé au Real Madrid en 2019 à l’âge de 19 ans, Brahim Díaz a disputé 173 rencontres sous le maillot merengue et remporté sept trophées.

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Malgré son faible temps de jeu en championnat, il a déjà montré son efficacité sur la scène européenne cette saison, avec trois passes décisives en seulement 100 minutes, contre l’Inter, Leipzig et l’AEK. « Le Real Madrid C. F. et Brahim Díaz ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste ainsi lié au club jusqu’au 30 juin 2031 », confirme le club merengue.