Amical : les USA domptent le Sénégal

Ce dimanche soir, les États-Unis et le Sénégal, futur adversaire des Bleus, lançaient leur préparation pour la Coupe du Monde avec une opposition à Charlotte. Un match amical qui tournait rapidement en faveur des Américains. Maître de la possession, la sélection américaine ouvrait le score grâce à Dest, servi par Pulisic (1-0, 7e). Passeur décisif, le joueur de l’AC Milan devenait buteur dans la foulée (2-0, 20e). Juste avant la pause, Mané relançait l’espoir des Lions de la Teranga (2-1, 44e).

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A la pause, Mauricio Pochettino procédait à de nombreux changements, mais ce sont bien les Sénégalais qui faisaient le break grâce à l’attaquant monégasque Balogun (3-1, 49e). Si Mané s’offrait un doublé quelques minutes plus tard (3-2, 53e), le score ne changeait plus et les USA domptaient le Sénégal.