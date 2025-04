La statistique folle de Claudio Ranieri sur le banc de l’AS Roma

Remplaçant au pied levé d’un Ivan Juric en perdition lors du premier tiers de la saison, la tâche attendue de Claudio Ranieri était de stabiliser l’AS Roma, alors toute proche de la zone de relégation. Bientot cinq mois plus tard, les Romains n’ont plus que trois points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions, occupée, par Bologne. Un travail titanesque de la part du manager de 73 ans, qui affole les compteurs de points.

En effet, depuis le revers subi sur la pelouse de Côme, le 15 décembre dernier, les coéquipiers de Manu Koné sont sur une série impressionnante de 17 rencontres sans défaites (12 victoires, 5 matches nuls), avec notamment des succès majeurs contre la Lazio et l’Udinese, ainsi que des matches nuls contre la Juventus et Naples. Il s’agit là du deuxième plus long total d’invincibilité de l’histoire de la Roma, le plus long datant de 2002, avec 24 rencontres sans défaite. Pour la 18e, il faudra encore attendre, vu que la prochaine journée de Serie A a été repoussée suite au décès du Pape François.