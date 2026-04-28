River Plate : Pablo Longoria attendu dans les prochaines heures

Parti de l’OM après six ans de présidence, Pablo Longoria a déjà retrouvé un emploi dans le milieu. Depuis plusieurs semaines, le dirigeant espagnol de 40 ans était en négociations avec River Plate pour enfiler le costume de directeur sportif. Un accord a été trouvé selon la presse argentine.

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D’après les échos venus de l’autre côté de l’Atlantique, Longoria est attendu dans les prochaines heures à Buenos Aires pour débuter sa mission. L’information devrait être rendue officielle dans les prochaines heures. Il s’agira de sa première expérience hors d’Europe.