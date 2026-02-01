Nantes : Chelsea a formulé une offre dingue pour Tylel Tati

Le marché continue de distribuer sans compter. En 2026, les standards ont évolué à tel point qu’une offre de 30 millions d’euros pour un joueur d’à peine 18 ans devient presque une normalité. Chelsea nous l’avait rappelé en dépensant 45 millions d’euros sur Estevao, et le club londonien l’a encore confirmé cet hiver en tentant de recruter un grand espoir français.

Comme révélé par le journal L’Équipe, les Blues ont formulé une offre - non écrite - de 30 millions d’euros à Nantes pour Tylel Tati. Lancé en professionnel cette saison, le défenseur de 18 ans ne compte que 19 apparitions en professionnel (18 matchs de Ligue 1, 1 de Coupe de France). Nous vous révélions récemment que le Bayern Munich, la Juventus ou encore l’AC Milan suivaient aussi le défenseur.

Nantes n’est pas vendeur actuellement

A priori, cette offre ne devrait pas aboutir. Selon nos informations, Nantes réclame au moins 50 millions d’euros pour son gaucher, et L’Équipe précise que le club a déjà repoussé cette offensive des Blues. Les dirigeants londoniens auraient multiplié les démarches au cours des derniers jours pour tenter de recruter l’international U18 tricolore, et même de le laisser à Nantes jusqu’à la fin de saison. Mais compte tenu des courts délais d’ici à la fin du mercato, il y a peu de chances que le club français cède. Même à ce tarif.

En tout cas, cette information vient confirmer, s’il fallait en apporter la preuve, l’attrait des Blues pour le marché français. En plus de Wesley Fofana, Benoît Badiashile mais aussi Mamadou Sarr qui s’apprête à effectuer son retour en provenance de Strasbourg, le club londonien avait aussi tenté de s’offrir Jérémy Jacquet cet hiver. En vain pour le moment, malgré un accord entre le club et le joueur. Il faudra peut-être repasser cet été.