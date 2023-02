Man City : Pep Guardiola promettait de quitter le club en cas de sanctions

La suite après cette publicité

Pas au mieux au niveau des résultats, Manchester City a appris une mauvaise nouvelle ce lundi par les instances de Premier League. Les Sky Blues sont accusés d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat anglais. De graves accusations qui pourraient forcer Pep Guardiola à lever le camp. L’entraîneur espagnol s’était exprimé à ce sujet en mai dernier dans les colonnes de The Guardian.

« Quand ils (ses dirigeants) sont soupçonnés de quelque chose, je leur demande de m’en parler. Ils m’expliquent et je les crois. Je leur dis : “si vous m’avez menti, le lendemain je ne suis plus là. Je partirai et je ne serai plus votre ami” ». Un départ du stratège catalan serait terrible pour les Citizens dans cette période charnière.

