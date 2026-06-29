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Coupe du Monde

CdM 2026, Argentine : Lionel Scaloni se méfie sérieusement du Cap-Vert

Par Tom Courel
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp

Grâce à un sans-faute dans le groupe J, conclu par trois succès en trois rencontres lors de ce début de Coupe du Monde 2026, l’Argentine a validé sa première place très sereinement. Désormais, l’Albiceleste va défier le Cap-Vert en seizièmes de finale (samedi prochain à 00h). Un adversaire redoutable pour Lionel Scaloni, puisqu’il ne sous-estime en aucun cas le pays africain. « Le Cap-Vert a donné du fil à retordre à l’Espagne, qui fait partie des favoris, même si elle méritait de gagner, l’Uruguay n’a pas réussi à le battre, pas plus que l’Arabie saoudite » a-t-il expliqué face à la presse.

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Solide et capable de tenir le rythme pendant 90 minutes, la sélection semble même faire peur au technicien de 48 ans. « Au vu de ce que j’ai observé du Cap-Vert en tant qu’équipe, sa qualification ne m’a pas surpris. Elle a regardé dans les yeux tous les adversaires qu’elle a affrontés. Il serait inutile de dire que ce n’est pas un adversaire coriace, car ce serait un mensonge : il l’est, et il va nous donner du fil à retordre à nous aussi. Il faut se méfier. Cette équipe joue bien, elle a de la qualité, c’est une bonne équipe ». Les coéquipiers de Lionel Messi vont devoir sortir les griffes pour grimper sur la prochaine marche.

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