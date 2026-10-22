Manchester United a déjà un grand favori pour remplacer Michael Carrick !

« C’est un choix du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser de l’espace pour essayer de récupérer le ballon, attendre l’adversaire, mais parfois, quand on laisse de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance ». Les propos de Bruno Fernandes visant le staff technique mancunien et Michael Carrick ne sont pas passées inaperçues outre-Manche. Clairement, c’est la crise du côté d’Old Trafford.

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Mercredi, les Mancuniens se sont ainsi inclinés sur le score de 4-1 face à Côme, alors qu’ils pointent à une triste treizième place au classement de la Premier League. Une atmosphère très tendue s’est installée en interne, puisque la semaine dernière, c’est Lisandro Martinez qui s’en était pris à la direction des Red Devils. De son côté Michael Carrick ne semble pas trouver de solution et ses heures sur le banc de touche de Manchester United semblent déjà comptées.

Un intérêt mutuel

Et comme l’indique The Telegraph, un gros candidat se démarque déjà pour prendre la place de l’ancien milieu de terrain. Il s’agit de Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste de sélectionneur allemand après la Coupe du Monde en terres américaines cet été, et qui est donc libre de tout contrat. Le profil du tacticien germanique intéresse Manchester United, et c’est réciproque.

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Effectivement, l’ancien du RB Leipzig et du Bayern Munich est intéressé par l’idée de prendre les commandes des Red Devils, et sera à l’écoute de toute proposition qui pourra lui être faite. Il faudra d’abord régler le dossier Carrick, sous contrat jusqu’en 2028, alors que les noms d’Antonio Conte et d’Eddie Howe avaient aussi été mentionné comme remplaçants potentiels…