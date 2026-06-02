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Barça : Raphinha s’incline devant le niveau de Lamine Yamal

Par Aurélien Macedo
Yamal et Raphinha @Maxppp

Vainqueur du Panama en amical avec le Brésil (6-2), Raphinha se prépare avec sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Le joueur du FC Barcelone a été questionné sur son poste par Globo Esporte et en a profité pour valoriser le talent de Lamine Yamal et concéder la supériorité de ce dernier.

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«Je ne voulais jouer qu’à droite quand je suis arrivé au Barça. Mais je ne peux pas rivaliser avec Lamine à son poste : c’est un talent hors du commun. J’ai donc été obligé de m’adapter à d’autres postes», a-t-il déclaré.

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