LdC, PSG - Bayern : Lothar Matthäus voit une qualification du Bayern Munich

La suite après cette publicité

À quelques heures du choc de ces huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, la pression monte autour de la rencontre. Et si aucun véritable favori ne se dégage pour l’instant de cette confrontation extrêmement attendue, Lothar Matthäus, légende du football allemand et ancien joueur du Bayern, a déjà une petite idée du vainqueur. Sans surprise au vu de son passif, l’ancien capitaine de la Mannschaft voit les Bavarois se qualifier, dans une chronique sur Sky Sports.

« Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si vous suivez l’actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le FC Bayern n’a aucun souci en comparaison. Ni Gnabry et Gucci, ni Manuel Neuer et l’accident de ski ne peuvent suivre ce qui se passe autour de l’équipe française. Sur le plan sportif, Messi, Neymar et Cie ont été éliminés en coupe face à leurs rivaux détestés du sud, l’Olympique de Marseille. En championnat, il y a eu la faillite dans le duel de prestige contre Monaco. L’histoire de Neymar, des blessures de Mbappe et ainsi de suite. En comparaison, la Bavière est tout ensoleillée. Trois victoires de suite. En coupe, ils ont atteint avec confiance le tour suivant et pointent en tête du championnat. » Un message qui devrait surmotivés les Parisiens.

À lire

Bayern : Lothar Matthäus détruit Manuel Neuer

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.