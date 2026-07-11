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Coupe du Monde

Equipe de France : la nouvelle pique de la FFF au Paraguay

Par Valentin Feuillette
1 min.
Philippe Diallo @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

La Fédération française de football a visiblement choisi l’ironie pour revenir sur la qualification des Bleus face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Dans un visuel publié sur les réseaux sociaux retraçant le parcours de l’équipe de France dans la compétition, le match remporté (1-0) par les hommes de Didier Deschamps n’apparaît pas, provoquant de nombreuses réactions et interprétations chez les supporters. Une manière pour la FFF de répondre, avec une pointe d’humour, à une rencontre devenue particulièrement polémique.

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Cette victoire face au Paraguay, obtenue grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé, reste en effet marquée par les tensions qui ont suivi la rencontre. L’élimination paraguayenne a déclenché plusieurs réactions virulentes dans le pays, notamment après les propos racistes de la sénatrice Celeste Amarilla visant le capitaine des Bleus. La séquence a entraîné une vague de condamnations en France et à l’international, avant que les autorités paraguayennes elles-mêmes ne prennent leurs distances avec les déclarations de leur élue.

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