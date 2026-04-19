Monaco : la terrible boulette de Hradecky contre Auxerre
L’AS Monaco était déjà en difficulté lorsque Lassine Sinayoko a hérité du ballon à l’entrée de la surface. L’attaquant de l’AJ Auxerre a réalisé un geste aussi rapide qu’efficace avec un contrôle du pied droit avant d’enchaîner instantanément une frappe du gauche. Une tentative pourtant maîtrisable pour Lukas Hradecky, mais le portier de l’AS Monaco s’est complètement manqué sur son intervention.
Sinayoko en profite, ça fait 0-2 pour Auxerre !
#ASMAJA
Le gardien monégasque a laissé filer le ballon sous ses mains dans une erreur surprenante, rappelant la célèbre faute de Luis Arconada lors de la finale de l’Euro 1984 remportée par la France. Une énorme bévue qui permet à Auxerre de creuser l’écart et de mener 2-0 en Principauté, plongeant Monaco dans une situation très délicate.
En savoir plus sur
Ligue 1 : bousculé en première période, l’AS Monaco évite la noyade et limite la casse contre l’AJ Auxerre
Nos dernières vidéos
Le FC Barcelone fonce sur une pépite brésilienne, l’Angleterre s’impatiente avant la finale pour le titre
Les plus lus
Explorer