Portugal : le but de Gonçalo Ramos au terme d’une magnifique action collective

Gonçalo Ramos a délivré le Portugal à la 79e minute pour offrir la victoire à la Seleção face à la Norvège (2-1) et lui permettre de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Au terme d’une superbe action collective, Vitinha a trouvé João Félix dans la surface. D’une remise de la tête parfaitement maîtrisée, ce dernier a servi Gonçalo Ramos, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Peu en vue jusque-là, l’attaquant portugais a fait preuve d’efficacité sur l’un de ses rares ballons exploitables dans la surface.

La suite après cette publicité

Gonçalo Ramos profite d’une superbe remise de João Félix et permet au Portugal de mener face à la Norvège #lequipeFOOT https://t.co/LjwL36kdce — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 4, 2026

Ce but vient surtout conclure une trêve internationale XXL pour le remplaçant de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque portugaise. Titulaire lors des trois dernières rencontres disputées par le Portugal, Gonçalo Ramos termine ce rassemblement avec trois buts et une passe décisive. Son ultime réalisation permet à la Seleção de s’imposer face à la Norvège et de poursuivre son parcours en Ligue des Nations.