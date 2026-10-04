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UEFA Nations League

Portugal : le but de Gonçalo Ramos au terme d’une magnifique action collective

Par Sasha Nahon
1 min.
@Maxppp
Portugal 2-1 Norvège

Gonçalo Ramos a délivré le Portugal à la 79e minute pour offrir la victoire à la Seleção face à la Norvège (2-1) et lui permettre de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Au terme d’une superbe action collective, Vitinha a trouvé João Félix dans la surface. D’une remise de la tête parfaitement maîtrisée, ce dernier a servi Gonçalo Ramos, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Peu en vue jusque-là, l’attaquant portugais a fait preuve d’efficacité sur l’un de ses rares ballons exploitables dans la surface.

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Ce but vient surtout conclure une trêve internationale XXL pour le remplaçant de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque portugaise. Titulaire lors des trois dernières rencontres disputées par le Portugal, Gonçalo Ramos termine ce rassemblement avec trois buts et une passe décisive. Son ultime réalisation permet à la Seleção de s’imposer face à la Norvège et de poursuivre son parcours en Ligue des Nations.

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