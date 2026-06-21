CdM 2026 , EdF : la menace d’un gros orage inquiète la FIFA

La météo pourrait jouer les trouble-fête pour France-Irak, lundi à Philadelphie. Selon les prévisions, des orages sont attendus en fin d’après-midi dans la ville américaine, où le coup d’envoi de la rencontre du groupe I de la Coupe du Monde 2026 est programmé à 17h heure locale (23h en France).

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Si la menace se confirme, le protocole en vigueur pourrait perturber le déroulement du match. En cas de coup de tonnerre détecté à proximité du stade, le règlement impose en effet une interruption immédiate de la rencontre, avec une reprise autorisée seulement après une période déterminée sans nouvel impact de foudre dans la zone.