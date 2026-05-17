OM : ambiance glaciale pour la dernière journée au Vélodrome

Les supporters semblent faire acte de présence ce soir au Vélodrome. Alors que l’OM affronte le Stade Rennais à 21h pour clôturer cette saison 2025-2026, les fans olympiens sont très mécontents des dernières performances de leur équipe… et le font savoir à leur manière. Si les Fanatics sont suspendus dans le virage nord, d’autres groupes de supporters sont présents, notamment les Dodgers, les MTP, le CAOM, mais sans aucune banderole.

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Chez les South Winners, au virage sud, seule une banderole « Rendez-nous notre logo et cassez-vous ! » est présente. Avant ce duel face à l’ancienne formation d’Habib Beye, les coéquipiers de Mason Greenwood savent qu’ils doivent terminer sur une bonne note dans leur enceinte. Quoi qu’il arrive, une nouvelle ère va débuter cet été, après le départ de Medhi Benatia.