Andrés Iniesta veut retourner au Barça

Parti du FC Barcelone en 2018, afin de rejoindre le club japonais Vissel Kobe, Andrés Iniesta (37 ans) se verrait bien retourner chez les Blaugranas une fois sa carrière de joueur terminée. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, j'aimerais revenir au Barça à un moment de ma vie, je ne sais pas à quel titre », a-t-il déclaré, rapporte Sport. « Revenir au Barça, chez soi, pouvoir continuer à aider autrement qu'en jouant, j'aimerais bien ça, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. »

« Je ne sais pas à quoi je pourrais être préparé. J'aimerais obtenir mes diplômes d'entraîneur mais je ne sais pas si je travaillerais en tant qu'entraîneur. J'aime penser au présent, jouer au football et à l'avenir, nous verrons. » L’ancien international espagnol se sent « mal de voir le Barça comme ça, d'un point de vue plus distant, si les choses ne vont pas bien ce n'est pas agréable parce que tu vois des coéquipiers qui souffrent, de nouvelles personnes qui ne trouvent pas ce moment de résultats, les supporters. Quand quelque chose que vous aimez souffre, ça vous fait mal. »