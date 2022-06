Le Real Madrid confirme les départs de Bale et Isco

Quelques heures après la lettre d'adieux de Gareth Bale (32 ans), le Real Madrid vient de publier un communiqué pour dire au revoir à son gaucher, en fin de contrat. Et l'heure est à l'émotion. «Le Real Madrid veut exprimer sa gratitude et son affection à Gareth Bale, qui est une légende de ce club pour toujours», peut-on lire.

Au-delà du palmarès, immense, le Gallois aura laissé «des buts merveilleux et décisifs dans l'esprit des supporters madrilènes». «Le Real Madrid est et sera toujours sa maison. Le Real lui souhaite bonne chance à lui et à toute sa famille.» L'histoire se finit bien. Quelques minutes plus tard, un message du même ton a été adressé à l'attention d'Isco (30 ans), qui quitte lui aussi la Casa Blanca à l'issue de son bail.