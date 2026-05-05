Ligue des Champions : l’immense joie d’Arsenal après sa qualification pour la finale

Arsenal l’a fait. Pour la seconde fois de son histoire après cette défaite contre le FC Barcelone de Ronaldinho au Stade de France (2-1) en 2006, le club anglais va retrouver une finale de Ligue des Champions. Après le nul (1-1) à l’aller sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, le but marqué par Saka en toute fin de première période (45e) a suffi pour l’emporter 1-0 et se qualifier pour la finale de Budapest le 30 mai prochain. «C’est tellement beau. Nous sommes tous si heureux», résume le héros du soir, dont le retour de blessure fait du bien.

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Même si les Colchoneros ont globalement manqué leur prestation ce soir, ce fut tendu jusqu’au bout, à l’image de cette grosse situation gâchée par Sorloth en fin de match (86e). Avant cela, Gabriel avait sauvé les siens en obligeant Simeone à se précipiter seul face au but (51e) et puis il y a eu ce fait de jeu favorable sur Griezmann dans la surface (56e), le Français ayant eu lui aussi une décision en sa faveur en première période sur Trossard (35e). L’Emirates a tremblé avant de pousser un grand ouf de soulagement au coup de sifflet final.

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Declan Rice : «c’est le chaos dans le vestiaire»

«C’était un match à haute pression, nous l’avons bien géré pour se qualifier en finale, prolonge Saka sur Amazon Prime. C’est une belle histoire et j’espère qu’elle se terminera bien à Budapest.» Autre élément important des Gunners, qui détiennent la meilleure défense d’Europe et d’Angleterre, William Saliba savoure cette qualification sur Canal+. «On est très content d’être en finale. C’est très dur d’y arriver. Avec le nouveau format, il y a encore plus de matchs. On a bien profité dans le vestiaire.»

«Cela faisait 20 ans qu’Arsenal n’était pas allé en finale. Quand je suis arrivé ici, on jouait l’Europa League, après on est allé en quarts de finale, puis en demi-finales. On progresse, nous voilà en finale», résume le Français. La fête fut belle avec les supporters et une fois rentré dans le vestiaire. «C’est le chaos, plaisante Declan Rice sur Amazon Prime. Nous avons toutes les raisons du monde de fêter ça. C’est la compétition la plus prestigieuse du football de clubs. Nous essayons simplement de savourer l’instant présent.» Il sera bien temps de penser au PSG ou au Bayern après.