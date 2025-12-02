Real Madrid : le problème qui divise les stars du vestiaire

Demain à 19 heures, le Real Madrid va défier l’Athletic Bilbao. L’objectif sera de retrouver le chemin de la victoire en Liga après 3 matches nuls face au Rayo Vallecano, Elche et Girona. Xabi Alonso jouera aussi beaucoup à en croire les informations d’El Chiringuito. En effet, le journaliste Eduardo Inda a expliqué en plateau : «je pense que si à Bilbao, rien ne se passe. Si mercredi prochain à neuf heures du soir, le Real Madrid a perdu contre l’Athletic, il y a de fortes chances que Xabi Alonso cesse d’être entraîneur. Et pourquoi pas Álvaro Arbeloa ?» De son côté, The Athletic, qui s’est entretenu avec des sources au sein du club et du staff, reconnaissent que l’équipe a des difficultés et «joue très mal» et que les prochains matches seront très importants en termes de résultats et d’image.

Pour le moment, la confiance est toujours de mise entre Florentino Pérez et Xabi Alonso. Mais elle n’est pas éternelle. De l’autre côté des Pyrénées, on affirme que les dirigeants n’ont pas vraiment apprécié le match nul 2-2 face à Girona durant le week-end. Des membres du club ont évoqué un «désastre» auprès de The Athletic. Dans une position de plus en plus compliquée, Xabi Alonso veut redresser la barre avec ses troupes. Une mission qui sera difficile étant donné que son groupe est divisé. Il y a quelques jours, nous vous avons expliqué sur notre site que plusieurs joueurs ne sont pas fans du nouveau coach et de ses méthodes. Parmi eux, Vinicius Jr, Rodrygo, Fede Valverde ou encore Endrick.

Le groupe est divisé

La Cadena COPE va dans le même sens et précise que le groupe « anti-Xabi » comprend tous les joueurs cités précédemment ainsi que Brahim Diaz et Ferland Mendy. Le nom de Jude Bellingham est aussi mentionné par certains. En revanche, tous les joueurs ne sont pas contre Xabi Alonso, qui a des soutiens. En effet, The Athletic assure que plusieurs éléments madrilènes estiment que le problème ne vient pas du coach, qui n’est pas à blâmer. L’un d’entre eux a confié de manière anonyme : « ce n’est pas un problème d’entraîneur, c’est évident.» Le mal vient d’ailleurs selon ce joueur. Un membre du club interrogé par The Athletic fait la même analyse. « Le problème n’est pas Xabi. Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham sont incompatibles ; on ne peut pas avoir une équipe équilibrée avec ces trois-là. »

Il a ajouté que le message du coach ne parvient pas aux joueurs. De son côté, El Chiringuito a précisé : «à leur retour de la Coupe du Monde des Clubs, un joueur a parlé à l’entité pour dire qu’il percevait l’entraîneur du Real Madrid comme très inexpérimenté. Ce sentiment, à ce jour, perdure. Xabi Alonso ne peut pas être un très mauvais entraîneur parce qu’il a gagné une Bundesliga. L’ADN du Real Madrid, il l’incarne mieux que quiconque.» Le cas Xabi Alonso cristallise donc pas mal de tensions au sein du groupe madrilène, qui est totalement. Il y a les pour, dont Kylian Mbappé fait partie, et les contres, menés par Vinicius Jr qui a conditionné sa prolongation à l’avenir du coach. C’est dans cette ambiance que le club va devoir avancer durant ce mois de décembre déjà très important.