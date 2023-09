OM : les groupes de supporters ont rencontré la préfecture de police

La suite après cette publicité

Le contexte est tendu à Marseille en ce moment. Alors que le club est englué dans une crise avec quelques-unes des associations de supporters, certains des leaders de ces groupes ont échangé avec la préfète de police ce lundi soir. Ce rendez-vous était prévu de longue date puisque les dernières péripéties n’étaient même pas à l’ordre du joueur. La préfecture souhaitait simplement garder le contact avec les différents représentants dont la plupart effectuent les déplacements en France et à l’étranger, et reçoivent le public adverse au Vélodrome. C’était d’ailleurs le thème de cette entrevue.

Qualifié en Ligue Europa, l’OM s’apprête à recevoir Brighton, l’AEK Athènes puis l’Ajax. Frédérique Camilleri, la préfète des Bouches-du-Rhône a expliqué auprès de RMC Sport être satisfaite de cette rencontre pour «l’état d’esprit constructif des discussions, avec une volonté de renouveler encore plus régulièrement ces échanges. Il faut dédramatiser ce lien entre les autorités et les groupes "ultras". Je connais leur importance, ils encadrent beaucoup de supporters, ils ont de l’influence. Nous avons un intérêt commun : je veux que les matchs ou déplacements se passent bien, ils veulent pouvoir se déplacer… et ne sont pas contre la venue des fans adverses». La sous-préfète est reconnue pour sa volonté de privilégier le dialogue et privilégier l’autorisation des déplacements de supporters quand le contexte est favorable.