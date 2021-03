Barça : MU et Leipzig font les yeux doux à Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Il fait partie de cette nouvelle génération «made in Masia» qui risque bien de faire parler d’elle dans un avenir proche et qui montre déjà de belles choses au haut niveau avec le FC Barcelone de Ronald Koeman. Ilaix Moriba (18 ans) commence à gratter de plus en plus de minutes sous le maillot blaugrana et ses prestations ne passent pas inaperçues puisque de nombreux clubs le suivraient de près.

D’après Mundo Deportivo, Manchester United et Leipzig seraient chauds pour récupérer le jeune milieu de terrain espagnol et auraient même déjà fait une offre ferme alors que son contrat prend fin dans un an et demi avec le club catalan. De quoi donner le tournis au natif de Conakry en Guinée ? Il semblerait que Moriba soit 100% focus sur le début de sa carrière en Catalogne alors que l’entraîneur hollandais du Barca lui fait confiance et compte sur lui pour devenir le renouveau du milieu.