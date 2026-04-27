Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-septième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. En première place, on retrouve comme souvent Harry Kane. Le buteur anglais s’est offert une réalisation contre Mayence ce samedi lors d’une victoire 3-4. Il dispose ainsi de 33 buts en 28 matches.

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Alors qu’il ne reste que quelques semaines de compétition, l’ancien de Tottenham est bien parti pour finir en tête puisqu’il a 8 pions d’avance sur son poursuivant le plus proche. Deuxième, le Japonais Ayase Ueda affiche 25 buts en 28 matches. Ce samedi contre Groningue, il s’est offert un doublé lors d’une victoire 3-1 du Feyenoord. Le podium est complété par Luis Suàrez avec 24 réalisations en 27 rencontres. Le Colombien qui est entré en jeu contre AVS (1-1) n’a pas trouvé la solution.

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Kylian Mbappé quitte le podium

Au pied du podium, Kylian Mbappé échoue avec des statistiques assez proches. Buteur contre le Real Betis Balompié (1-1), l’attaquant français du Real Madrid grimpe à 24 buts en 28 matches. Cinquième, Erling Haaland reste sur un but inscrit ce mercredi contre Burnley (1-0) et affiche ainsi 24 buts en 32 matches. Plus loin, Paul Onuachu se saisit de la sixième place. Le Nigérian de Trabzonspor compte 22 buts en 26 matches et joue ce lundi contre Konyaspor.

Vedat Muriqi arrive septième avec 21 buts en 30 matches. Le Kosovar est resté muet avec Majorque samedi contre le Deportivo Alavés (2-1). Huitième, Vangelis Pavlidis a un bilan similaire, mais a disputé une rencontre de plus. Le buteur grec n’a pas marqué contre Moreirense (4-1). Neuvième, Igor Thiago comptabilise 21 buts en 33 matches. Le Brésilien joue ce soir avec Brentford contre Manchester United. Enfin, Eldor Shomurodov arrive en dixième position. L’attaquant ouzbek compte 20 buts en 31 matches avec Istanbul Basaksehir et reste sur un doublé contre Kasimpasa (4-0).

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Estéban Lepaul (Stade Rennais) et Deniz Undav (VfB Stuttgart) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Ayoub El Kaabi et Tawanda Maswanhise (Motherwell) sont plus loin avec 17 buts. Mika Godts (Ajax Amsterdam), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lamine Yamal (FC Barcelone), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Talisca (Fenerbahçe), Luka Jovic (AEK Athènes), Yanis Begraoui (Estoril), Chris Bédia (Young Boys de Berne) et Ante Budimir (Osasuna) suivent avec 16 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens