FC Barcelone : Jules Koundé est au fond du gouffre !

Jules Koundé traverse une période particulièrement délicate au FC Barcelone. Longtemps considéré comme un cadre de la défense catalane, l’international français (56 sélections) vient d’enchaîner trois rencontres consécutives sans disputer la moindre minute, face à Levante, au Racing puis à Séville. Une situation d’autant plus symbolique que le défenseur retrouvait le Sánchez-Pizjuán, où il avait évolué avant son arrivée en Catalogne. Accueilli chaleureusement par son ancien public, Koundé a pourtant assisté à l’intégralité de la rencontre depuis le banc.

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Son début de saison confirme surtout une véritable perte de statut dans les plans d’Hansi Flick. Koundé n’a été titularisé que deux fois lors des huit premiers matchs du Barça et voit désormais la concurrence s’intensifier au poste de latéral droit. L’émergence de Xavi Espart et les bonnes prestations d’Eric Garcia dans ce rôle ont considérablement réduit son temps de jeu. Une nouvelle situation pour le Français, qui était encore l’un des hommes forts de la défense barcelonaise ces dernières saisons, malgré un exercice 2025-26 plus compliqué.

Jules Koundé attendu chez les Bleus et après la trêve

Mais un événement pourrait complètement rebattre les cartes. La blessure d’Andreas Christensen prive Hansi Flick d’une solution importante dans l’axe pour les prochaines semaines et pourrait permettre à Koundé de retrouver une place en défense centrale. Une position qu’il connaît parfaitement, mais dans laquelle il n’a disputé qu’une dizaine de minutes depuis le début de la saison. Sa polyvalence pourrait donc redevenir un atout précieux pour le technicien allemand, désormais contraint de revoir ses plans défensifs.

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Koundé semble en tout cas déterminé à inverser la tendance. Selon Sport, il a été le seul joueur du Barça à s’entraîner après la victoire à Séville alors qu’il n’avait pas disputé une seule minute. Le défenseur sait qu’il doit dorénavant regagner la confiance de Flick et la trêve internationale pourrait lui permettre de retrouver du rythme puisqu’il a été convoqué avec l’Équipe de France. Après trois matchs passés intégralement sur le banc, une nouvelle opportunité pourrait donc rapidement se présenter au Français.