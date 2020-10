Amiens : Oswald Tanchot confirmé comme entraîneur numéro un

Des discussions informelles entre passionnés débutées pendant la période de confinement l'avaient conduit en juin dernier à devenir l'adjoint de Luka Elsner au sein de la formation picarde. Quatre moins plus tard, l'entraîneur slovène n'est plus là et l'ancien du Havre vient de passer d'intérimaire à numéro un officiel.

Un choix logique confirmé par le président amiénois Bernard Joannin lors de la conférence de presse qui se tenait aujourd'hui au Stade de la Licorne, à la veille de la réception de Grenoble. Une nouvelle opportunité de prouver sa valeur sur un banc pour l'ancien attaquant de poche.