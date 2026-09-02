Benjamin Stambouli annonce sa retraite de joueur et son souhait d’entraîner

À 36 ans, Benjamin Stambouli a décidé de tourner la page de sa carrière de joueur après son départ de Metz. L’ancien milieu de Montpellier, du PSG et de Tottenham ne compte toutefois pas rester éloigné du football très longtemps. Désormais retraité des terrains, il veut rapidement entamer une nouvelle étape et se tourner vers le métier d’entraîneur, une idée qui l’accompagne depuis plusieurs années. « J’ai été à l’écoute de mon ressenti et je me suis dit que c’était le moment de basculer dans l’autre vie », explique-t-il à L’Équipe, avant d’être encore plus clair sur ses ambitions : « j’ai fait mon temps comme joueur. J’ai envie de faire un condensé de tout ce que j’ai appris. »

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Stambouli prépare donc déjà la suite de son parcours et souhaite commencer ses diplômes d’entraîneur dès 2027. D’ici là, le futur technicien compte multiplier les formations, notamment dans la préparation mentale et l’analyse vidéo, mais aussi observer les matches et échanger avec des entraîneurs pour continuer à apprendre. Une transition qu’il aborde avec enthousiasme et humilité : « c’est très excitant de me dire que je vais construire quelque chose, avec beaucoup d’humilité et de travail. J’ai hâte d’entamer ce processus. »