Euro U21 : la Slovénie neutralise la République Tchèque, la Roumanie arrache la victoire face à la Hongrie

Après avoir décroché le point du match nul face à l'Italie lors de la 1ère journée de cette phase de poules de l'Euro U21 (1-1), la République Tchèque cale contre la Slovénie (1-1). Le champion d'Europe espoirs 2002 a pourtant rapidement pris les choses en main, avec une tête trop croisée de Ladislav Krejci (15e), puis une frappe lourde de Ondrej Lingr, boxée par Igor Vekic sur sa gauche (18e). Mais, sur un coup franc situé quasiment sur la ligne de sortie, à gauche du but, Adam Gnezda Cerin a recherché Timi Elšnik au centre et Aljosa Matko, qui rôdait là, a profité de la passivité de la défense pour glisser le ballon au fond des filets (1-0, 32e). Nik Prelec a finalement remis les équipes à hauteur, en trompant son propre gardien en fin de match (1-1, 85e). La République Tchèque passe deuxième du groupe B, avant le choc du soir entre l'Espagne et l'Italie. La Slovénie ferme la marche.

Dans le groupe A, celui de l'Allemagne notamment, la Hongrie, qui s'était montrée dangereuse par Bendeguz Bolla (8e) et Szabolcs Mezei (31e), a été réduite à dix avant la pause, après l'exclusion d'Adrian Szoke (42e). La Roumanie, déjà dominante territorialement, s'est alors fait plus pressante et George Ganea, sur un centre côté droit de Denis Harut, a manqué le cadré de peu en coupant au premier poteau (45e+2). Mais ce sont les Hongrois qui ont ouvert la marque. Après un bon pressing de Tamas Kiss sur Harut, Laszlo Deutsch a centré depuis la gauche pour Andras Csonka, qui a marqué de près (1-0, 56e). Alexandru Mățan a alors décidé de faire bouger les choses. Trouvé sur la gauche de la surface adverse, le milieu offensif petit format s’est mis sur son pied droit, et a logé un tir limpide dans la lucarne opposée (1-1, 70e). L'équipe d'Adrian Mutu a ensuite continué de pousser, et Alexandru Pascanu a logiquement arraché la victoire sur le fil (2-1, 87e). La Roumanie obtient donc sa première victoire dans la compétition, après son match nul face aux Pays-Bas (1-1), et se retrouve première avant la partie entre les Oranjes et l'Allemagne (à 21 heures). La Hongrie est éliminée.

Les résultats des matches de 18h :