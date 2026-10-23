Le Bayern Munich va encaisser 250 M€

Le Bayern Munich a un nouvel investisseur. D’après la presse allemande, le groupe Viessman est devenu le 4e actionnaire minoritaire du club en acquérant 6,7% des parts, suite à une ouverture de capital. L’opération doit rapporter 250 M€ de fonds propres.

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Entreprise bavaroise spécialisée dans l’énergie et la transition énergétique, Viessmann Generations Group se tient aux côtés d’Adidas, Allianz et Audi, les autres actionnaires. Son PDG, Max Viessmann, qui était déjà membre du conseil consultatif du Bayern, rejoindra le conseil de surveillance, passant ainsi de neuf à dix membres. Conformément à ses statuts, la société Bayern Munich conserve la grande majorité des parts de la société, à hauteur de 70%.