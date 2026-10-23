Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

Le Bayern Munich va encaisser 250 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'Allianz Arena, antre du Bayern Munich @Maxppp

Le Bayern Munich a un nouvel investisseur. D’après la presse allemande, le groupe Viessman est devenu le 4e actionnaire minoritaire du club en acquérant 6,7% des parts, suite à une ouverture de capital. L’opération doit rapporter 250 M€ de fonds propres.

La suite après cette publicité

Entreprise bavaroise spécialisée dans l’énergie et la transition énergétique, Viessmann Generations Group se tient aux côtés d’Adidas, Allianz et Audi, les autres actionnaires. Son PDG, Max Viessmann, qui était déjà membre du conseil consultatif du Bayern, rejoindra le conseil de surveillance, passant ainsi de neuf à dix membres. Conformément à ses statuts, la société Bayern Munich conserve la grande majorité des parts de la société, à hauteur de 70%.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier