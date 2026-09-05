Liverpool : Jamie Carragher prévient déjà Bradley Barcola

Arrivé à Liverpool cet été pour environ 140 millions d’euros bonus compris, Bradley Barcola a enfin disputé ses premières minutes sous les couleurs de Liverpool, lors de la victoire des Reds face à Ipswich (2-0). Entré en jeu à la 64e minute, l’ancien Parisien a toutefois assisté au très bon match de Cody Gakpo, auteur de deux passes décisives pour Alexander Isak. Une performance qui pourrait directement compliquer la tâche du Français dans sa quête d’une place de titulaire, comme l’a souligné Jamie Carragher après la rencontre. « Barcola aura du mal à se faire une place dans le onze de départ face à cette version de Gakpo », a écrit l’ancien défenseur de Liverpool sur X.

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Andoni Iraola a néanmoins appelé à la patience concernant sa recrue, qui n’avait plus joué depuis le Mondial et n’avait pas disputé la moindre minute en préparation. « Je crois que Bradley n’avait pas joué une seule minute depuis la Coupe du Monde, donc nous devions être prudents. Je pense qu’il s’entraîne bien, dans une bonne condition physique, et je pense qu’il nous a été utile », a expliqué l’entraîneur, avant d’ajouter : « je pense que 30 minutes seront bénéfiques pour sa condition physique, pour sa préparation, et nous allons continuer car nous jouons beaucoup de matchs en ce moment, donc il aura l’occasion de jouer davantage. » Une intégration progressive qui pourrait donc retarder ses débuts comme titulaire, d’autant que Gakpo a commencé la saison en pleine confiance et reste capable d’évoluer sur les trois postes offensifs.