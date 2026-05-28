OM : officialisation imminente pour Grégory Lorenzi

Comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours, Grégory Lorenzi (42 ans) va bel et bien être intronisé comme directeur sportif de l’OM en lieu et place de Medhi Benatia parti depuis peu. Si le contrat a d’ores et déjà été signé, l’annonce ne sera effective qu’en fin de journée.

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L’ex-directeur sportif de Brest va pouvoir s’atteler à recruter un coach en lieu et place d’Habib Beye, qui ne devrait pas rester à Marseille. Il faudra ensuite au nouvel homme fort de l’OM de lancer officiellement le mercato marseillais. Pour rappel, le club phocéen doit vendre d’ici le 30 juin.