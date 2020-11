Portugal-France : les compositions officielles !

Après sa déroute en match amical face à la Finlande en milieu de semaine (2-0), l'équipe de France voudra se refaire. Mais en face, elle aura un adversaire pour le moins costaud : le Portugal (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 20h45). Cette rencontre de la cinquième journée de la Ligue des Nations s'annonce d'autant plus décisive que le vainqueur sera qualifié pour le prochain tour de la compétition. Les deux pays, qui seront d'ailleurs dans le même groupe lors du prochain Euro, s'étaient quittés sur un score de parité (0-0) il y a tout juste un mois, et nul doute que Lusitaniens comme Tricolores voudront prouver qu'ils sont la meilleure équipe de ce groupe C de la Ligue A de la Nations League. Tous deux affichent dix points au compteur après quatre journées, mais les Portugais marquent plus (9 buts contre 7) et encaissent moins (1 but contre 3).

Fernando Santos sort l'artillerie lourde sur la pelouse du Stade de la Luz de Lisbonne. Rui Patricio est présent dans les cages, protégé par Fonte et Ruben Dias. Sur les flancs, on retrouvera l'ancien Lorientais Guerreiro à gauche, avec Cancelo à droite. L'entrejeu sera composé de Danilo, aligné au milieu en sélection, de Bruno Fernandes et de William Carvalho. Devant, Cristiano Ronaldo sera accompagné de Bernardo Silva et de João Félix, l'homme en forme du moment. De son côté, Didier Deschamps sortira du classique, avec Hugo Lloris dans les cages. Le quatuor défensif sera composé de Lucas Hernandez, Kimpembe, Varane et Pavard. Devant l'arrière-garde, Kanté, Pogba et Rabiot seront alignés par le sélectionneur national avec des responsabilités tant défensives que créatives. Aux avant-postes, Coman et Griezmann seront chargés de servir Anthony Martial.

Les compositions d'équipes :

Portugal : Rui Patrício - Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro - William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano Ronaldo

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández - Rabiot, Kanté, Pogba - Coman, Martial, Griezmann