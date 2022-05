Mercato : les plans B du FC Barcelone en cas d'échec pour Ousmane Dembélé

Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui affole l'Espagne. Son compatriote et ami Ousmane Dembélé fait lui aussi les gros titres de l'autre côté des Pyrénées. En fin de contrat le 30 juin prochain, le Français n'a pas encore prolongé alors que les discussions au sujet de son avenir se poursuivent comme évoqué sur notre site. Plutôt du genre à anticiper, les pensionnaires du Camp Nou avancent en parallèle sur d'autres pistes si jamais Dembouz venait à partir.

Ce n'est pas un secret, Raphinha (Leeds) est dans les starting-blocks pour rejoindre la Catalogne. Mundo Deportivo assure ce vendredi que l'idée de Xavi est de l'associer à Robert Lewandowski et Ansu Fati pour former un trio infernal. Toutefois, les Barcelonais ne ferment pas la porte à d'autres pistes. L'une d'elles mène au Bayern Munich. Car, en plus de vouloir Lewy, les dirigeants culés sont prêts à jouer un autre mauvais tour aux Bavarois.

Le Barça a des plans B

Catalunya Ràdio et Mundo Deportivo ont annoncé que le Barça s'est renseigné au sujet de Serge Gnabry. En fin de contrat dans un an, soit en 2023, l'ailier a refusé toutes les propositions de prolongation et aucune réunion n'est prévue prochainement selon la presse allemande. Prêt à s'engouffrer dans la brèche, le Barça, par le biais de Mateu Alemany et Jordi Cruyff, s'est positionné ces dernières semaines.

Autre nom cité : Gonçalo Guedes. En marge d'une réunion avec Valence concernant Carlos Soler et José Luis Gayà, Joan Laporta a évoqué avec le club che le cas de l'attaquant international portugais. Le joueur, dont le prix a été fixé à 40 millions d'euros par son club, a été mis sur le marché et proposé aux Culés, qui étudient la question d'autant qu'ils ont de bonnes relations avec son agent Jorge Mendes. Mais l'ancien du PSG, courtisé par l'Atlético, n'est pas une priorité selon MD. En attendant le dénouement du dossier Ousmane Dembélé, le Barça assure ses arrières.