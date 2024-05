PSG : le vibrant hommage dressé par Luis Enrique à Kylian Mbappé !

La situation est explosive en ce moment au Paris Saint-Germain. Éliminé suite à une double confrontation contre le Borussia Dortmund (1-0/1-0) en demi-finale de la Ligue des Champions, le club francilien et Kylian Mbappé ont annoncé hier le départ de l’attaquant français à l’issue de la saison. Une bombe à laquelle le coach du club de la capitale française Luis Enrique a dû répondre ce samedi. En marche de la réception de Toulouse ce dimanche, le technicien espagnol a tenu à rendre hommage au champion du monde 2018 et a tenu à rappeler que leur relation n’était pas celle qui transparaissait dans les médias : «malgré le fait qu’on ait voulu nous confronter et que Kylian a démenti publiquement les choses, je peux dire que des choses merveilleuses sur Kylian comme joueur et comme homme. Je ne peux que comprendre sa décision. Il a passé sept ans au club, c’est une légende du club, il a tout donné pour le club et le club lui a tout donné. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.»

La suite après cette publicité

S’il n’a pas annoncé son arrivée au Real Madrid même s’il l’a suggérée, Luis Enrique a souligné les qualités et ce qu’a apporté le Français au Paris Saint-Germain : «il n’a pas encore dit où il allait même si on pense que c’est déjà clair. Je n’ai rien d’autre à dire sur ce plan-là, je n’ai pas à me plaindre, c’était un grand plaisir de l’avoir dans l’équipe. C’est un leader, je lui souhaite le meilleur, je comprends sa décision. Le PSG restera une grande équipe. Nous voudrons rester plus grands, nous recruterons des joueurs qui ont une mentalité forte, qui s’identifient au club et apporteront leur grain de sable. Je suis très fier d’avoir vécu cette année avec Kylian Mbappé.» Et l’ancien coach de l’AS Roma et du FC Barcelone entend terminer parfaitement la saison pour offrir le meilleur adieu possible à son joueur : «l’un des objectifs qu’on a eus avec l’équipe c’était de terminer de la meilleure des manières pour le tout le monde. Tout le monde mérite que ça termine bien.»

À lire

PSG : la sortie tranchée de Luis Enrique sur le cas Xavi Simons

Luis Enrique confiant pour l’avenir

Perdre Kylian Mbappé sera un grand chamboulement pour le Paris Saint-Germain et le club va devoir le digérer. Pour autant, Luis Enrique n’est pas inquiet et a apporté un message conquérant pour l’avenir : «c’est un sport, le football, qui est suffisamment complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matches. Il y a un nombre de joueurs élevé. On peut analyser les équipes qui gagnent les titres. Par rapport aux commentaires sur Kylian on savait depuis longtemps et tout le monde le savait. C’est rendu public hier. Cela ne change rien, toutes mes décisions étaient prises en fonction de ce que je pensais le mieux pour l’équipe. Toutes les parties ont les mêmes objectifs. Je suis toujours convaincu qu’on sera plus fort la saison prochaine, peu importe les joueurs, car c’est une manière de penser que j’ai et que je cultive et c’est la meilleure façon de voir l’avenir. Après on peut avoir raison ou tort, mais c’est comme ça.»

La suite après cette publicité

L’avenir commence dés demain, car Kylian Mbappé n’est toujours pas parti. Luis Enrique qui sait que le match contre Toulouse demain sera le dernier de Kylian Mbappé au Parc des Princes sait aussi qu’il y aura une finale de la Coupe de France le 25 mai contre l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour décrocher un dernier trophée avec Kylian Mbappé : il ne faut pas oublier qu’il reste un titre à disputer avec la finale de la Coupe de France. C’est important pour tout le monde. Il faut être prêt et gagner des titres. Il a conclu en dressant son avis sur l’homme qu’est Kylian Mbappé : «vous connaissez Kylian c’est une personne proche, chaleureuse, souriante, préparée, 10/10 en tant que personne et footballeur.» Un bel hommage rendu par Luis Enrique à son désormais futur ex-joueur.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Un premier but de Mbappé face à Toulouse peut vous rapporter jusqu’à 310€.