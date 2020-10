Dortmund revient à la charge pour le frère de Tammy Abraham

L'exemple Jadon Sancho. Fort de la réussite du jeune anglais, le Borussia Dortmund continue de chercher de jeunes talents outre-Manche. Cet été, les Jaunes et Noirs ont réussi à recruter Jude Bellingham (17 ans, 25M€) et Jamie Bynoe-Gittens (16 ans, libre). Ils se sont aussi positionnés et avaient même conclu un accord de prêt d'un an avec option d'achat avec Timmy Abraham, frère de Tammy.

Si les négociations ont finalement échoué à cause de problèmes juridiques, le club de la Ruhr serait prêt à revenir à la charge pour le jeune attaquant de pointe de Fulham (19 ans). Selon Kicker, les Allemands recontacteront les Cottagers cet hiver afin de leur chiper leur pépite qui n'a toujours pas foulé la pelouse en Premier League.